Manisa'da düşman işgalinin 104. yılında Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da düşman işgalinin 104. yılında Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende Vali Özkan ve Belediye Başkanı Dutlulu anıta çelenk sundu, Dutlulu işgal sürecinde yaşanan acılara dikkati çekti.

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Aşık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sundu.

Belediye Başkanı Dutlulu, törende kentte 15 Mayıs 1919'da başlayan işgal sürecinde büyük acılar yaşandığını belirterek, "Ancak işgalcilerin unuttuğu bir şey vardı. Bu milletin damarlarındaki asil kan esareti asla kabul etmezdi. Manisalılar acıya boyun eğmedi, düşmana teslim olmadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk ordusunun 26 Ağustos 1922'de başlattığı Büyük Taarruz, yalnızca askeri harekat değil, bir milletin varoluşunun haykırışıdır." diye konuştu.

Törende öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Törene AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Yeni Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat da katıldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Manisa, Kültür, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da düşman işgalinin 104. yılında Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Galatasaray’ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek Galatasaray'ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Tanju Özcan’dan “2,5 milyon lira“ savunması “Cevap vermemek için 10 takla atıyor“ Tanju Özcan'dan "2,5 milyon lira" savunması! "Cevap vermemek için 10 takla atıyor"
Dursun Özbek’ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Süper Lig’de yayıncı değişiyor Masadaki rakam tam 500 milyon dolar Süper Lig'de yayıncı değişiyor! Masadaki rakam tam 500 milyon dolar

12:56
Şampiyonlar Ligi 10 bin kez oynatıldı İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın tur şansı
Şampiyonlar Ligi 10 bin kez oynatıldı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı
12:42
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
12:35
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 13:00:55. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa'da düşman işgalinin 104. yılında Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement