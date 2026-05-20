Manisa'da Elektrik Kazası Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da Elektrik Kazası Davası Devam Ediyor

20.05.2026 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 10 sanığın yargılanması sürüyor.

Manisa'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve eşi Nurcan Zeyrek'in yaralanmasına ilişkin 10 tutuksuz sanığın yargılanması sürdü.

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Nurcan Zeyrek ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan sanık avukatları müvekkillerinin kusuru bulunmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Dokuz Eylül Üniversitesince hazırlanması beklenen havuzun elektrik tesisatı, akım koruma sistemleri ve yapı denetim süreçlerine ilişkin ek bilirkişi raporunun henüz dosyaya sunulmadığını belirterek, duruşmayı erteledi.

Heyet başkanı ayrıca, bazı kamu görevlileri hakkında verilen soruşturma iznine yapılan itirazlara ilişkin Bölge İdare Mahkemesi incelemesinin tamamlandığını, gerekçeli kararın beklendiğini ifade etti.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan müşteki avukatı Necibe Karaoğlanlar, yeni bilirkişi heyetinin incelemelerini sürdürdüğünü söyledi. Karaoğlanlar yeni raporda farklı sorumluluk tespitlerinin ortaya çıkabileceğini ifade ederek, "Mahkeme değerlendirmesini bu raporla ve tanık beyanları ile birlikte tamamlayacak. 1 Temmuz'daki duruşmada taraflara tebliğ edilecek yeni rapora itirazların gelmesi muhtemel olup sonraki celsede nihai bir karar verilmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Olay

Yunusemre ilçesindeki evinde geçen yıl 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 9 Haziran'da vefat etmişti. Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de eşini kurtarmaya çalışırken yaralanmıştı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar N.B. ve H.İ. ile tutuksuz sanıklar A.S, Y.Ö, H.A, M.E, R.A, H.Ş, M.Ç. ve M.G'nin taksirle bir kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Mahkeme heyeti, davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar H.İ. ve N.B'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti. Sonraki duruşmada ise diğer sanıklar hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına hükmedilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Elektrik Kazası Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Jankat Yılmaz’dan Galatasaray’daki geleceğiyle ilgili açıklama Jankat Yılmaz'dan Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklama
Mango’nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı Mango'nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı
Beşiktaş’tan Arda Turan sürprizi Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi
BM zirvesinde skandal Haluk Levent İsrail’i eleştirirken, canlı yayın kesildi BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi
Mahkeme Başkanı’nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi Mahkeme Başkanı'nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi

17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
17:01
Miray Daner, AK Parti’ye katılan Özlem Çerçioğlu’na gelin oluyor
Miray Daner, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na gelin oluyor
16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
14:56
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 17:25:20. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa'da Elektrik Kazası Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.