Manisa'da Fahiş Fiyat Denetimi
16.03.2026 13:41
Ramazan Bayramı öncesi Manisa'da işletmeler fahiş fiyat artışları için denetlendi.

Manisa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla işletmeleri denetledi.

Ticaret İl Müdürü Haydar Aydemir ve beraberindeki ekipler, il genelindeki denetimleri merkez Yunusemre ilçesinde sürdürdü.

Bu kapsamda market, fırın, kafe ve restoranlarda inceleme yapıldı, iş yerlerindeki ürünlerin fiyat ve etiketleri kontrol edildi.

Manisa Ticaret İl Müdürü Haydar Aydemir, gazetecilere, Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda il genelinde fiyat etiketi, menü ve haksız fiyat artışına yönelik kontrollerin devam ettiğini belirtti.

Bayramın yaklaşmasıyla denetimlerin artırıldığını söyleyen Aydemir, "Ramazan ayında yaptığımız denetimler kapsamında 90 firmada 154 üründe aykırılık tespit ettik ve toplam 611 bin 842 lira idari para cezası uyguladık. Haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerimiz yıl boyunca devam edecek." dedi.

Aydemir, yılbaşından bu yana 382 firmada 28 bin 583 ürünün denetlendiğini, 90 firma ve 154 ürünle ilgili işlem yapıldığını kaydetti.

İşletmelere ve vatandaşlara çağrıda bulunan Aydemir, "Esnafımız ve market zincirleri, etiketlerini güncel ve dürüst tutmakla yükümlüdür. Vatandaşlarımız bu durumla karşılaştığında sessiz kalmamalıdır. CİMER, haksız fiyat artışı mobil uygulaması ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı üzerinden başvurularını bildirebilirler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı
Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti
İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi
Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu
Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş İşte Tedesco’nun tazminatı Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş! İşte Tedesco'nun tazminatı
Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler’den bomba paylaşım Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler'den bomba paylaşım

14:53
Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi belli oldu İşte fail
Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi belli oldu! İşte fail
14:51
Bakan Çiftçi’den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir
Bakan Çiftçi'den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir
14:28
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
14:20
İstanbul’un göbeğinde kan donduran cinayet Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
İstanbul'un göbeğinde kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
13:51
İlber Ortaylı’nın cenazesinde büyük ayıp
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp
13:18
Korkulan oldu 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
Korkulan oldu! 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
