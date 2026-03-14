Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin "Temel Bilgisayar Eğitimi" Tamamlandı

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin dijital becerilerini geliştirmek ve geleceğin mesleklerine hazırlanmasına katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü program kapsamında "Temel Bilgisayar Eğitimi" tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin dijital çağa uyumunu kolaylaştırmak ve istihdam olanaklarını artırmak amacıyla başlattığı eğitim seferberliğine devam ediyor. Avrupa Birliği finansmanı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle yürütülen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi" kapsamında Atatürk Gençlik Merkezi bünyesindeki Dijital Gelişim Merkezi'nde (DİGEM) önemli bir aşama geride bırakıldı.

Proje kapsamında 30 Kasım 2025'te başlayan ve 36 saat süren "Temel Bilgisayar Eğitimi" başarıyla tamamlandı. Kursu başarıyla bitiren gençlere katılım belgeleri, Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Ali Çağırıcı'nın da katılımıyla takdim edildi. Eğitimlerin, gençlerin sadece bilgisayar kullanım becerilerini geliştirmekle kalmayıp, dijital okuryazarlık yetkinliklerini de güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

"Yapay Zeka Eğitimi" devam ediyor

Gençlerin teknoloji ve inovasyon alanındaki yetkinliklerini artırmayı amaçlayan DİGEM'de, 20 Aralık 2025 tarihinde başlatılan "Yapay Zeka Eğitimi" ise devam ediyor. Toplam 48 saat olarak planlanan ve 18-29 yaş arası gençlere yönelik düzenlenen eğitimler, haftalık 4 saatlik periyotlarla yüz yüze veriliyor. Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Şaban Erkan tarafından verilen eğitimlerle Manisa Büyükşehir Belediyesi, gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı ve istihdama erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Dijital becerilerini geliştirmek isteyen gençlerin, eğitim programlarına ilişkin detaylı bilgiye ve başvuru süreçlerine, Türkiye Belediyeler Birliği'nin çevrim içi eğitim platformu üzerinden başvuru yapabilecekleri belirtildi.