Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin "Temel Bilgisayar Eğitimi" Tamamlandı - Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin "Temel Bilgisayar Eğitimi" Tamamlandı

14.03.2026 14:04  Güncelleme: 14:42
Manisa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin dijital becerilerini geliştirerek geleceğin mesleklerine hazırlanmalarına yardımcı olmak amacıyla yürüttüğü 'Temel Bilgisayar Eğitimi' programını başarıyla tamamladı. Eğitimler, gençlerin dijital okuryazarlık yetkinliklerini artırmayı hedefliyor.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin dijital becerilerini geliştirmek ve geleceğin mesleklerine hazırlanmasına katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü program kapsamında "Temel Bilgisayar Eğitimi" tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin dijital çağa uyumunu kolaylaştırmak ve istihdam olanaklarını artırmak amacıyla başlattığı eğitim seferberliğine devam ediyor. Avrupa Birliği finansmanı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle yürütülen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi" kapsamında Atatürk Gençlik Merkezi bünyesindeki Dijital Gelişim Merkezi'nde (DİGEM) önemli bir aşama geride bırakıldı.

Proje kapsamında 30 Kasım 2025'te başlayan ve 36 saat süren "Temel Bilgisayar Eğitimi" başarıyla tamamlandı. Kursu başarıyla bitiren gençlere katılım belgeleri, Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Ali Çağırıcı'nın da katılımıyla takdim edildi. Eğitimlerin, gençlerin sadece bilgisayar kullanım becerilerini geliştirmekle kalmayıp, dijital okuryazarlık yetkinliklerini de güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

"Yapay Zeka Eğitimi" devam ediyor

Gençlerin teknoloji ve inovasyon alanındaki yetkinliklerini artırmayı amaçlayan DİGEM'de, 20 Aralık 2025 tarihinde başlatılan "Yapay Zeka Eğitimi" ise devam ediyor. Toplam 48 saat olarak planlanan ve 18-29 yaş arası gençlere yönelik düzenlenen eğitimler, haftalık 4 saatlik periyotlarla yüz yüze veriliyor. Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Şaban Erkan tarafından verilen eğitimlerle Manisa Büyükşehir Belediyesi, gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı ve istihdama erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Dijital becerilerini geliştirmek isteyen gençlerin, eğitim programlarına ilişkin detaylı bilgiye ve başvuru süreçlerine, Türkiye Belediyeler Birliği'nin çevrim içi eğitim platformu üzerinden başvuru yapabilecekleri belirtildi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Temel Bilgisayar Eğitimi' Tamamlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin "Temel Bilgisayar Eğitimi" Tamamlandı - Son Dakika
