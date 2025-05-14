Manisa'da Hayvan Yaşam Merkezi Açılıyor

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle inşa edilen Hayvan Yaşam Merkezi'nin ilk etabı, yarın saat 17.00'de açılıyor.

Manisa'daki sahipsiz can dostların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen ve 117 dönümlük bir alan üzerine inşa edilen Hayvan Yaşam Merkezi'nin tamamlanan yüzde 50'lik bölümü, 15 Mayıs Perşembe günü (yarın) saat 17.00'de düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Modern yaşam alanı, yalnızca sahipsiz hayvanların barınma ihtiyacını karşılamakla kalmayacak; sağlık, rehabilitasyon ve sosyal ihtiyaçlarını da kapsayan bütüncül bir hizmet anlayışıyla faaliyet gösterecek. Merkez bünyesinde geniş ve ferah barınakların yanı sıra tam donanımlı bir veteriner kliniği, iki ameliyathane ve bir laboratuvar da yer alacak.

Hayvan Yaşam Merkezi sayesinde, Manisa'daki sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması, tedavi edilmesi ve tehlikeli türlerin kontrol altına alınması sağlanacak.

Açılışa tüm hayvanseverleri davet eden Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Manisa'mıza, can dostlarımıza yakışır bir yaşam merkezi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayvanlarımız için yalnızca bir barınak değil, onların sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürebileceği yuva inşa ettik. Tüm vatandaşlarımızı 15 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de gerçekleşecek açılışımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.