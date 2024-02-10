Manisa'da kaçak sigara operasyonu: 155 bin bandrolsüz makaron ve 30 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da kaçak sigara operasyonu: 155 bin bandrolsüz makaron ve 30 kilogram tütün ele geçirildi

Manisa\'da kaçak sigara operasyonu: 155 bin bandrolsüz makaron ve 30 kilogram tütün ele geçirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 155 bin bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 30 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurarak yapılan aramada kaçak sigara malzemelerine el koydu ve sürücüyü gözaltına aldı.

10.02.2024 09:37  Güncelleme: 09:38
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 155 bin bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 30 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine E-96 kara yolundu D.E'nin (32) kullandığı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 155 bin bandrolsüz makaron ile 30 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ekipler sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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Emniyet Müdürlüğü, Turgutlu, Manisa, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da kaçak sigara operasyonu: 155 bin bandrolsüz makaron ve 30 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika


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