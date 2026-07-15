Manisa'da Kamu Hizmetlerinde Koordinasyon Güçleniyor - Son Dakika
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Manisa'da Kamu Hizmetlerinde Koordinasyon Güçleniyor

15.07.2026 15:00  Güncelleme: 16:29
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Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında düzenlenen toplantıda kamu yatırımları, kurumlar arası iş birliği ve DMO'nun kamu alımlarındaki rolü ele alındı.

(MANİSA) - İl Koordinasyon Kurulu ve DMO Bilgilendirme Toplantısı Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda kamu kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, yatırımların daha etkin takip edilmesi ve kamu alımlarında verimliliğin artırılması konuları masaya yatırıldı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, il genelinde devam eden kamu yatırımları ve kurumlar arası koordinasyon çalışmaları değerlendirildi. Toplantının ardından düzenlenen Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Satın Alma ve Tedarikçi Bilgilendirme Toplantısı'nda ise kamu alımlarında izlenen süreçler ve tedarik yöntemleri hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarıldı.

KAMU YATIRIMLARININ SON DURUMU ELE ALINDI

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Bircan Kaynak ve Özgür Avşar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, ilçe belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Manisa genelinde sürdürülen kamu yatırımlarının son durumu ele alınırken, kurumlar arası iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin, hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırılması için kamu kurumlarının koordinasyon içerisinde hareket etmesinin önemine dikkat çekildi. Devam eden yatırımların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi, kaynakların etkin kullanılması ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Öte yandan, kamu kurumları arasında bilgi paylaşımının artırılmasına yönelik görüş alışverişi gerçekleştirildi.

DMO'NUN KAMU ALIMLARINDAKİ ROLÜ ANLATILDI

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından gerçekleştirilen Devlet Malzeme Ofisi Satın Alma ve Tedarikçi Bilgilendirme Toplantısı'nda ilgili yetkililer tarafından kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumda, DMO'nun kamu alımlarındaki stratejik konumu, kamu kurumlarına sunduğu hizmetler ve tedarik süreçleri detaylı şekilde anlatıldı. Kamu kurumları ile firmaların DMO üzerinden yürüttüğü satın alma süreçleri, kullanılan tedarik yöntemleri, satın alma aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar ve uygulanan prosedürler katılımcılarla paylaşıldı.

Bilgilendirme toplantısında ayrıca, kamu alımlarında şeffaflık, verimlilik ve kaynakların etkin kullanılmasının önemi vurgulanırken, DMO'nun sunduğu dijital altyapı ve merkezi satın alma sisteminin kamu kurumlarına sağladığı avantajlara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: ANKA

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