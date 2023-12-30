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Salihli'de Kamyonetin Çarptığı Otomobilin Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Salihli'de Kamyonetin Çarptığı Otomobilin Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Demirci Kavşağında meydana gelen kazada kamyonetin çarptığı otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Salihli\'de Kamyonetin Çarptığı Otomobilin Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı
30.12.2023 - 16:29,
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Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetin çarptığı otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Demirci Kavşağında A.K'nin (64) kullandığı 45 LY 454 plakalı kamyonet, önünde seyreden T.Y (51) yönetimindeki 45 AOR 886 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyonet sürücüsü A.K, gözaltına alındı.

Kaza anını bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Salihli'de Kamyonetin Çarptığı Otomobilin Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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