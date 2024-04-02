Manisa\'da kaza: Ölü sayısı 4\'e yükseldi

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Taraftarlara Destek Çağrısı Yaptı

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Göztepe maçı öncesi düzenlediği toplantıda hala şampiyonluk iddialarının devam ettiğini belirterek, taraftarlara takımlarını destekleme çağrısı yaptı. Durul, takımın son haftalarda beklenen performansı gösterememesinin yönetimi derin şekilde üzdüğünü söyledi ve hala şampiyonluk şansı olduğuna inandığını dile getirdi. Ayrıca, Kocaelispor taraftarının genlerinde başarı içgüdüsü bulunduğunu vurgulayan Durul, Göztepe maçının birlik ve beraberliği pekiştirecek tarihi bir mücadele olacağını ifade etti.