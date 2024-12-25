Manisa'da Kent Lokantası ve Halk Mandıra Hizmet Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Manisa'da Kent Lokantası ve Halk Mandıra Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ekim ayından bu yana 'Kent Lokantası' ve 'Halk Mandıra' ile 30 binden fazla vatandaşa hizmet sundu. Başkan Zeyrek, bu hizmetlerin ekonomik kriz döneminde vatandaşların yanında olmayı amaçladığını belirtti.

25.12.2024 15:01
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 'Kent Lokantası' ve 'Halk Mandıra'nın ulaştığı Manisalı sayısı artıyor. Bu kapsamda, ekim ayında hizmete açılan 'Kent Lokantası' 20 bin 200 kişiyi, 'Halk Mandıra' ise 10 bin kişiyi ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ferdi Zeyrek'in seçim döneminde söz verdiği ve ekim ayında hizmete açtığı 'Kent Lokantası', hafta içi 12.00-13.30 saatleri arasında 20 bin 200 kişiyi ağırladı. Hafta içi 15.00-17.30 saatleri arasında hizmet veren 'Halk Mandıra' ise 10 bin kişiye ulaştı.

"Üreten, ürettiğini adilce hakça bölüşen bir düzen için çalışıyor ve sorumluluk alıyoruz"

Ekonomik krizde vatandaşların bir nebze de olsa yanında olmayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Zeyrek, "Kent Lokantamız ile vatandaşlarımız ucuz ve sağlıklı yemeğe ulaşma imkanı buluyor. Halk Mandıra ile de amacımız hem üreticiyi güçlendirmek hem de sağlıklı, ekonomik süt ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturmak. Üreten, ürettiğini adilce hakça bölüşen bir düzen için çalışıyor ve sorumluluk alıyoruz. Bizim hedefimizde Manisa'mızı hak ettiği seviyeye ulaştırmak ve özenen değil özenilen kent haline getirmek. Hizmete açtığımız Kent Lokantası ve Halk Mandıra'dan faydalanan Manisalı hemşerilerim memnuniyetlerini her fırsatta ifade ediyor. Bu da verilen çabanın karşısında alınacak en güzel ödül. Manisa Büyükşehir Belediyesi vatandaşın her zaman yanında olacak" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Kent Lokantası ve Halk Mandıra Hizmet Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Beni boş ver:
    kent lokantasını kullanmış biri olarak söylüyorum gerçekten çok güzel. Demek ki istendiği zaman bir şeyler yapılabiliyormuş. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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