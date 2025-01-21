Manisa'da Kırmızı Yol Uygulaması Kaldırılacak

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde Kırmızı Yol uygulamasının kaldırılması ya da devam etmesi için başlatılan anket tamamladı. Başkan Ferdi Zeyrek , Kırmızı Yol'un geleceğine vatandaşların karar verdiğini belirterek, "Halkımızın yüzde 86 gibi güçlü bir oranla 'Kaldırılsın' yönünde oy kullandığı sonuç doğrultusunda gerekli adımları hızla atacağız" dedi.

Manisa'da 2019 yılında başlayan Kırmızı Yol uygulamasının geleceği ile ilgili yapılacakların belirlendiği anketin sonuçları belli oldu. Ankete katılanların yüzde 86'sının kararı, Kırmızı Yol uygulamasının kaldırılması yönünde oldu.

Başkan Zeyrek, Kırmızı Yol uygulaması için başlatılan anketin sona erdiğini belirterek, anket sonucunun hayırlı olmasını diledi. Sosyal medya hesabında konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Zeyrek, "Kırmızı Yol'un geleceğine vatandaşlarımız karar verdi. Halkımızın yüzde 86 gibi güçlü bir oranla 'Kaldırılsın' yönünde oy kullandığı sonuç doğrultusunda gerekli adımları hızla atacağız. Ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışımızla Manisa'mız için en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Anketimize yoğun ilgi göstererek fikirlerini bizimle paylaşan ve kentimizin geleceğinde söz sahibi olan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Halkın iradesine olan bağlılıklarını vurgulayan Başkan Zeyrek, "Biz Manisa'yı katılımcı bir anlayış ile yönetmek istiyoruz. 'Gelin yönetimde söz sahibi olun' diyoruz. Bu söylemimizi de her kararımızda uygulamak istiyoruz" dedi.