Manisa\'da kırsal alana gizlediği 12 bin 450 sentetik hapla yakalanan A.B. tutuklandı

MANİSA'da jandarmanın operasyonunda kırsal alana gizlediği 12 bin 450 sentetik hap ile yakalanıp gözaltına alınan A.B. (33), tutuklandı.

Manisa Valiliği koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı birimlerince uyuşturucu imal ve satışına yönelik yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde, A.B.'nin yasa dışı maddeleri kırsal alana gizlediği bilgisine ulaşıldı. Söz konusu arazide yapılan aramada 12 bin 450 sentetik hap ele geçirildi. A.B., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.