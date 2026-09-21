Manisa\'da kırsal alana gizlediği 12 bin 450 sentetik hapla yakalanan A.B. tutuklandı

Manisa'da kırsal alana gizlediği 12 bin 450 sentetik hapla yakalanan A.B. tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'da jandarmanın kırsal alanda yürüttüğü operasyonda 12 bin 450 sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucuyu gizlediği belirlenen A.B. (33), gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MANİSA'da jandarmanın operasyonunda kırsal alana gizlediği 12 bin 450 sentetik hap ile yakalanıp gözaltına alınan A.B. (33), tutuklandı.
Manisa Valiliği koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı birimlerince uyuşturucu imal ve satışına yönelik yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde, A.B.'nin yasa dışı maddeleri kırsal alana gizlediği bilgisine ulaşıldı. Söz konusu arazide yapılan aramada 12 bin 450 sentetik hap ele geçirildi. A.B., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kaynak: DHA
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