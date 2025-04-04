Manisa'da Kuyuya Düşen Koyun İtfaiye Ekipleri tarafından Kurtarıldı

(MANİSA) - Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde kuyuya düşen bir koyun, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akhisar Hamidiye Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda, Suat Yıldırım'a ait bir koyun su kuyusuna düştü. Yıldırım'ın ihbarı üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, hızlı ve titiz bir çalışmayla koyunu bulunduğu kuyudan çıkardı. Kurtarma operasyonu başarıyla tamamlanırken, Yıldırım koyununa kavuşmanın sevincini yaşadı.

Yetkililer, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiğini belirterek, itfaiye ekiplerinin her zaman göreve hazır olduğunu vurguladı.