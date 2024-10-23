Manisa'da Mavi Dil Hastalığına Karşı Önleyici Çalışmalar - Son Dakika
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Manisa'da Mavi Dil Hastalığına Karşı Önleyici Çalışmalar

Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvanları etkileyen mavi dil hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla gübrelik alanlar, çöp konteynerleri ve çevrede ilaçlamalar yapıyor. Ayrıca, muhtarlar ve hayvan yetiştiricilerine hastalık hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

23.10.2024 16:56  Güncelleme: 18:26
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvanları etkileyen 'mavi dil' hastalığına karşı çalışmalarına devam ediyor. Hastalığın yayılmasının önlenmesi için gübrelik alan, çöp konteyneri ve çevre ilaçlamaları gerçekleştiriliyor. Belediye ayrıca, Yağcılar ve Üçpınar mahallelerinde muhtarlar ile hayvan yetiştiricilerine, hastalıkla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Sinekler aracılığıyla yayılan 'mavi dil' hastalığının önlenmesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı ekipleri, gübrelik alan, çöp konteyneri ve çevre ilaçlamaları gerçekleştiriyor.

Vektörlerle Mücadele Şube Müdürü Veteriner Hekim Uğur Dilik, Yağcılar ve Üçpınar mahallelerini ziyaret etti. Yağcılar Mahalle Muhtarı Cevat Türkyılmaz, Üçpınar Mahalle Muhtarı Levent Ay ve hayvan yetiştiricilerine hastalıkla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Dilik, hastalığa karşı alınabilecek tedbirler ile yapılabilecek tedavileri anlattı. Hastalığın yayılmasının sinekler aracılığıyla olduğunu belirten Şube Müdürü Dilik, gübrelik alanlar, çöp konteynerleri ve çevre ilaçlamalarının yürütüldüğünü söyledi. Dilik, yurttaşların, üreticilerin ve hayvan yetiştiricilerinin sorun yaşamaması için 17 ilçede çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Kaynak: ANKA

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