Manisa'da Mimar Sinan'ın 436. ölüm yılı anıldı - Son Dakika
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Manisa'da Mimar Sinan'ın 436. ölüm yılı anıldı

Manisa'da düzenlenen etkinlikle Mimar Sinan'ın 436. ölüm yılı anıldı. Muradiye Camii'nde yapılan söyleşi programında Mimar Sinan'ın eserleri ve tarihteki yeri hakkında bilgi verildi.

18.07.2024 14:37
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(MANİSA) - Mimar Sinan, vefatının 436. yılında düzenlenen etkinlikle Manisa'da anıldı. Muradiye Camii'nde Prof. Dr. Nurettin Gülmez ve Doç. Dr. Cengiz Gürbıyık'ın katılımıyla düzenlenen "Ölümsüz Eserleriyle 436. Yıl Dönümünde Mimar Sinan" söyleşi programında, vatandaşlar büyük mimar hakkında bilgilendirildi.

Mimar Sinan, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Manisa Mimarlar Odası iş birliğiyle düzenlenen "Ölümsüz Eserleriyle 436. Yıl Dönümünde Mimar Sinan" söyleşi programında anıldı. Anma programına Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ve Manisa Mimarlar Odası Başkanı Mahir Gülhan ile vatandaşlar katıldı.

Program, Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'ndeki tek eseri olma özelliğini taşıyan Muradiye Camii bahçesinde gerçekleştirildi. Söyleşiye, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurettin Gülmez ve Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Gürbıyık konuşmacı olarak katıldı.

Söyleşide Mimar Sinan'ın tarihteki yeri ve Muradiye Camii hakkında bilgi verildi. Söyleşi sonunda ise dinleyicilerden gelen sorular yanıtlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Mimar Sinan'ın 436. ölüm yılı anıldı - Son Dakika

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