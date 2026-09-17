Manisa'da öğrenciler Gazzeli çocuklar için balon ve uçurtma uçurdu - Son Dakika
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Manisa'da öğrenciler Gazzeli çocuklar için balon ve uçurtma uçurdu

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Manisa\'da öğrenciler Gazzeli çocuklar için balon ve uçurtma uçurdu
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Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik Kenti'nde düzenlenen uçurtma şenliğinde öğrenciler, Gazzeli çocuklar için balon ve uçurtma uçurdu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte çocuklar, üzerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan uçurtmalarla Gazze'deki çocuklara dikkati çekti.

Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nde öğrenciler, Gazzeli çocuklar için balon ve uçurtma uçurdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Salihli ilçesindeki antik kentte "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" temalı uçurtma şenliği düzenledi.

Ellerindeki Türk bayrakları ve balonlarla antik kente gelen öğrenciler, Gazzeli çocuklar için balonları gökyüzüne bıraktı.

Daha sonra üzerlerinde Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı uçurtmaları uçuran çocuklar, Gazze'deki çocukların yaşamlarına dikkati çekti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, AA muhabirine, etkinliği Gazzeli çocukları hatırlamak ve farkındalık oluşturmak için düzenlediklerini söyledi.

Manisa'daki 1170 okulda farkındalık gösterisi yapıldığını aktaran Uğurelli, "Biz biliyoruz ki bu coğrafyada, bu ülkede genç, çocuk olmak sadece büyümek demek değil, günü geldiğinde devlete omuz verecek iradeye hazır olmak demek." diye konuştu.

Uğurelli, vermeye çalıştıkları mesajın çocuk etkinliğinden çok ötesinde olduğunu kaydetti.

"İsrail'e dur demeliyiz"

Etkinliğe katılan ilkokul 3. sınıf öğrencisi Ceren Gürbüz de Gazze'deki çocuklara destek vermek için etkinliğe katıldıklarını söyledi.

Filistinli çocukların kendileri gibi özgür olması için balon ve uçurtma uçurduklarını dile getiren 3. sınıf öğrencisi Zeren Yıldız ise onların da özgür olmayı hak ettiğini belirtti.

4. sınıf öğrencisi Cemil Çınar Aktaş da Gazzeli çocukların savaş ortamında kötü şartlarda yaşadığına dikkati çekerek, "İsrail'in yaptığından çok mutsuzum. İsrail'e dur demeliyiz. Biz çocukları eğlendirmeliyiz. Oradaki çocuklar bizim kardeşimiz olduğu için en azından onları mutlu etmek için bir şeyler yapalım. O çocuklar enkazın altında yaşam mücadelesi verirken, İsrailliler hala bomba atmaya çalışıyor. Ben buna susamam." diye konuştu.

Kaynak: AA
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