Manisa'da orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Çobanisa Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 8 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer, 3 yer ekibi ile jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.
Öte yandan 320 personelin görev aldığı belirtilen bölgede, çalışmalar devam ediyor.
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