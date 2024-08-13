Manisa'da orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Manisa'da orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait uçak, helikopter, arazöz, su ikmal aracı, dozer ve yer ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı ve bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

13.08.2024 23:38
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Çobanisa Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 8 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer, 3 yer ekibi ile jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Öte yandan 320 personelin görev aldığı belirtilen bölgede, çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

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