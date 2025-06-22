Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için 4 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kırkağaç/Manisa'da meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere 4 adet helikopterimiz görevlendirildi." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da Orman Yangınına Helikopterli Müdahale - Son Dakika
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