Manisa'da Orman Yangınına Müdahale

Manisa'da orman yangını(2)
Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangına müdahale eden ekiplerin sayısı artırılırken, alevlere 5 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 14 su ikmal, 4 dozer ile müdahale ediliyor.
Haber: Serkan ÖZDEMİR/ MANİSA,
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