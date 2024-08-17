Manisa\'da orman yangınından evini koruyan kadın

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Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Zehra Karaağaç, evini orman yangınının alevlerinden, çevredeki kuru otları temizleyerek korudu.

Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayıp Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaşan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Tedbir amacıyla boşaltılan Salihli'deki Kale Mahallesi'nde yaşayan Karaağaç (70), 14 Ağustos'ta çıkan yangının mahalleye doğru yaklaştığını fark edince tırmıkla evin etrafındaki kuru otları temizledi. Bu sayede evin çevresinde etkili olan alevler, eve ulaşamadı.

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Karaağaç, AA muhabirine yangının mahalleye doğru yaklaştığını görünce tedbir almak istediğini söyledi.

Karaağaç ilerleyen yaşına rağmen evin etrafında yanabilecek otları temizlediğini belirterek alevler yaklaştıkça büyük korku yaşadığını kaydetti.

Alevlerin 4 tarafta da olduğunu aktaran Karaağaç, "Kimsenin kurtulma yolu yoktu. Yukarıdan bağırdılar bana 'Şimdi yanacaksın davran gel çabuk' dediler. Yanarım bile demedim, adamı bile dinlemedim, şuraları tırmıkladım evimiz yanmasın diye. Tırmıkladım ve burayı kurtardım. Hayvanları kurtarırken enik alevlerin üstüne doğru koşunca aklım gitti, ağladım eniğim yanacak diye. Yürümeye medetim yoktu, minareler gibiydi alevler, kendimiz zor kurtulduk. Evimiz ocağımız yanmadı ona dua ediyorum." diye konuştu.

Karağaç, yangının çok korkutucu olduğunu dile getirerek "Yeşil dağlar, ak dağlar kara kömür oldu. Dağlar deyip ağlıyorum. O karıncalar, mahluklar çırpına çırpına nasıl yandı diyorum, ağlıyorum." dedi.

-"Bu ev onun sayesinde yanmadı"

Karağaç'ın eşi 70 yaşındaki Mehmet Karaağaç da çevresi tamamen yanan evin, eşi Zehra Karaağaç'ın sayesinde kurtulduğunu söyledi.

Hayatı boyunca böyle bir yangın görmediğini belirten Mehmet Karaağaç, şöyle konuştu:

"Akşam namazından sonra çayın yakınlarındaydı yangın. Arkadaşlar bir anda buraya yöneldiğini söyledi. Hayvanlarımı bağladım ve kaçırdım, arkamı dönüp baktığımda buralar yanıyordu. Allah bizi korudu. Hanıma çok teşekkür ederim, bu ev onun sayesinde yanmadı. Dün evin çevresinde bütün kuru otları tırmıkla temizledi. 2 gündür karşı taraf yanıyordu, buraya geliyor diye evin etrafını temizledi. Tırmıkla sildi süpürdü. Onun temizliği sayesinde Allah'a şükür burası yanmadı. Hanımın titizliği sayesinde kurtulduk. Eşim yanmaktan zor kurtuldu, jandarmalar canını kurtarmış, alevlerin arasında çıkarmış."