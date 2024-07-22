Manisa'nın Akhisar ilçesinde, yolcu otobüsünün kamyonetle çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Ahmet Ay'ın kullandığı 45 R 1008 plakalı yolcu otobüsü, Akhisar- Gördes kara yolunun 1. kilometresinde, Recep Tetik (70) yönetimindeki 45 NR 556 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle iki araç şarampole devrildi.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ve otobüsteki 8 yolcu, ambulanslarla Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da otobüs-kamyonet çarpışması: 9 yaralı - Son Dakika
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