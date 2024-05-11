Manisa\'da kontrolden çıkan otomobilde 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kontrolden çıkarak yan yatan otomobilde yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Dindarlı mevkisinde M.A'nın kullandığı otomobil, yolun sisli ve kaygan olmasının da etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü M.A. ile eşi A.A. ve çocukları A.T.A. yaralandı.
Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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