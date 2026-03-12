Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Perşembe Pazarı'ndaki Altyapı Sorununu Çözüme Kavuşturdu - Son Dakika
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Perşembe Pazarı'ndaki Altyapı Sorununu Çözüme Kavuşturdu

12.03.2026 16:12  Güncelleme: 17:16
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Perşembe Pazarı'nda yağışlı havalarda yaşanan su birikmesi sorununu çözmek için ilave yağmur suyu ızgaraları yerleştirdi. Bu çalışma ile pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar daha konforlu bir ortamda hizmet alacak.

(MANİSA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Perşembe Pazarı'nda yağışlı havalarda yaşanan su birikmesi sorununu gidermek amacıyla bölgeye ilave yağmur suyu ızgaraları yerleştirdi. Çalışma ile vatandaşlar, daha rahat alışveriş yaparken, pazar esnafı da ürünlerini daha güvenli ve konforlu bir ortamda sergileme imkanı buldu.

Şehrin altyapı ihtiyaçlarına yönelik projelerini sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Perşembe Pazarı'ndaki kronikleşmiş soruna müdahale etti. Uzun süredir beklenen iyileştirme ile aşırı yağışlarda meydana gelen su baskınlarının önüne geçilerek pazar alanında daha sağlıklı bir alışveriş ortamı oluşturuldu.

"Manisa'mızı modern bir görünüme kavuşturmaya kararlıyız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa'nın dört bir yanında vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek projelere öncelik verdiklerini belirtti. Dutlulu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, şehrimizin kronikleşmiş sorunlarını çözmek için mesai harcıyoruz. Perşembe Pazarı, hem esnafımızın hem de vatandaşımızın yoğun olarak kullandığı önemli bir nokta. Burada yaşanan su birikmesi sorunu, vatandaşımızın alışveriş konforunu bozuyor ve esnafımızı mağdur ediyordu. Ekiplerimizle hızlıca harekete geçerek gerekli altyapı güçlendirmesini sağladık. Bizler, Manisa'nın sadece görünen yüzünü değil, alt yapısından üstyapısına kadar her noktasını daha yaşanabilir kılmak için çalışıyoruz. Halkımızın taleplerini dinlemeye, sorunlara çözüm üretmeye ve Manisa'mızı modern bir görünüme kavuşturmaya kararlıyız" diye konuştu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren MASKİ Kanalizasyon Dairesi Saha Sorumlusu Hakan Pekkaraca ise "Başkanımız Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda, Perşembe Pazarı'ndaki su birikmesi sorununu çözmek için ilave ızgara imalatımızı tamamladık. Özellikle yağışlı havalarda esnafımızın ürünlerinin zarar görmesi ve vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyet artık son bulacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Vatandaş hizmetten memnun

Vatandaşlar da memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Erdin Arslan (Pazar esnafı): "Daha önce verilen sözler tutulmamıştı; ancak Besim Başkanımız hem altyapı hem de üstyapı konusundaki eksiklikleri hızla gideriyor. Kendisine çok teşekkür ederiz. Karaköy Projesi gibi çalışmalarla Manisa'ya değer katmaya devam edeceğine inanıyoruz."

-Faruk Kocael (Pazar esnafı): "Yağmur yağdığında pazar yerini su basıyor, vatandaş tezgahımıza yaklaşamıyordu. Birçok kez maddi kayıp yaşadık. Bu çalışma ile emeklerimiz artık zayi olmayacak."

-Atalay Ağır (Vatandaş): "Belediye gerçekten çalışıyor ve halkın ihtiyaçlarına öncelik veriyor. Esnafın ve vatandaşın yanında olduklarını hissettiriyorlar."

-Oğuzhan Şenyurt (Pazar esnafı):  "Sesimize kulak verildi ve taleplerimiz karşılık buldu. Yapılan hizmetlerden dolayı belediye ekiplerine teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Alışveriş, Güncel, Son Dakika

