Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Üniversite Öğrencisi Dönmez'in Projesine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Üniversite Öğrencisi Dönmez'in Projesine Destek

15.02.2026 14:25  Güncelleme: 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi Sultan Dönmez tarafından hazırlanan 'Sağlık Odası Düzenleme ve Temel Sağlık Hizmetleri Temini Projesi', Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirildi. Proje, hijyen ve mahremiyet standartlarını artırarak kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

(MANİSA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğrencisi Sultan Dönmez tarafından geliştirilen "Sağlık Odası Düzenleme ve Temel Sağlık Hizmetleri Temini Projesi", Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ekipman desteğiyle hayata geçirildi.

MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sultan Dönmez, mahalledeki muayene ortamının hijyen ve mahremiyet standartlarını yükseltmek amacıyla bir proje hazırladı. Kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, projeye temel sağlık ekipmanları sağlayarak tam destek verdi. Projenin tamamlanmasının ardından Yunusemre ilçesine bağlı İlyasçılar Mahallesi'nde geniş katılımlı bir tanıtım programı düzenlendi.

Programa, Manisa Büyükşehir Belediyesi adına Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner ve Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın'ın yanı sıra Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Elemanı Araştırma Görevlisi Dr. Güler Doymaz, Yunusemre İlçe Emniyet Müdürü Hüsnü Uz ile mahalle sakinleri katıldı.

Projesini anlattı, Dutlulu'ya teşekkür etti

Projenin mimarı Sultan Dönmez, bireysel bir gözlemle başlayan sürecin nasıl bir iyilik hareketine dönüştüğüne ilişkin, "Mevcut muayene ortamının fiziksel şartlarının yetersiz olduğunu fark ettim. Sosyal hizmet eğitimi alan bir öğrenci olarak, bunu sağlık hakkına erişimde bir eşitsizlik olarak gördüm ve Büyükşehir Belediyemize başvurdum. Sağ olsunlar, talebimi geri çevirmediler ve birlikte modern bir sağlık odası oluşturduk. Destekleri için Başkan'ımız Besim Dutlulu'ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Sağlık okuryazarlığını arttırmak adına da çok güzel projelerimiz var"

Projeye aracı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, Başkan'ımız Besim Dutlulu'nun öncülüğünde sağlık hizmetlerini gerçekten çok önemsiyoruz. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi adına yapabileceğimiz her türlü projede herkesle işbirliği içerisinde olmaya devam ediyoruz. Bu konuların mahalle ölçeğinde giderilmesi bizim için çok değerli. Önce sağlık ve herkes için sağlık ilkesiyle yola çıktığımız için sizlerle bir arada olmak Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman önceliği. Çünkü sağlık hizmetlerindeki her türlü iyileştirme devamında sağlık konularında farkındalığı da arttırıyor. Sağlık okuryazarlığını arttırmak adına da çok güzel projelerimiz var" diye konuştu.

"Gücümüz yettiğince hizmetlerimiz devam edecek"

Halk sağlığının korunması ve sosyal belediyecilik noktasında yürütülen çalışmalara büyük önem verdiklerini kaydeden Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın da "Başkan'ımıza konuyu ilettik, Başkanımız da elbette ki ne gerekiyorsa yapılmasını istedi. Biz de bu minvalde elimizden geldiğince tüm desteğimizi vermeye çalıştık. Bunun yanı sıra halk sağlığı noktasında yapmış olduğumuz hizmetlerimiz de var. Hasta nakil ambulansına ihtiyacınız olduğu anda Büyükşehir Belediyesiyle iletişime geçip bizden yardım alabilirsiniz. Evde bakım birimimiz var. Halk sağlığını korumak ve sosyal belediyeciliği geliştirmek adına elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince hizmetlerimiz devam edecek" dedi.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan ve Dr. Güler Doymaz; genç bir öğrencinin mahalle halkı için gösterdiği bu çabanın örnek teşkil ettiğini belirterek emeği geçenleri kutladı.

Kaynak: ANKA

Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Üniversite Öğrencisi Dönmez'in Projesine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Ebru Gündeş, Orta Doğu’da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat Görüntüler kan dondurdu Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te 10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

17:58
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
17:49
İspanya, Asensio’yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü
İspanya, Asensio'yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü
17:37
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
17:27
İlber Ortaylı’dan korkutan haber Apar topar ameliyata alındı
İlber Ortaylı'dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı
16:59
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü
15:30
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 18:14:29. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Üniversite Öğrencisi Dönmez'in Projesine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.