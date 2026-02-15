Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Üniversite Öğrencisi Dönmez'in Projesine Destek

(MANİSA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğrencisi Sultan Dönmez tarafından geliştirilen "Sağlık Odası Düzenleme ve Temel Sağlık Hizmetleri Temini Projesi", Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ekipman desteğiyle hayata geçirildi.

MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sultan Dönmez, mahalledeki muayene ortamının hijyen ve mahremiyet standartlarını yükseltmek amacıyla bir proje hazırladı. Kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, projeye temel sağlık ekipmanları sağlayarak tam destek verdi. Projenin tamamlanmasının ardından Yunusemre ilçesine bağlı İlyasçılar Mahallesi'nde geniş katılımlı bir tanıtım programı düzenlendi.

Programa, Manisa Büyükşehir Belediyesi adına Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner ve Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın'ın yanı sıra Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Elemanı Araştırma Görevlisi Dr. Güler Doymaz, Yunusemre İlçe Emniyet Müdürü Hüsnü Uz ile mahalle sakinleri katıldı.

Projesini anlattı, Dutlulu'ya teşekkür etti

Projenin mimarı Sultan Dönmez, bireysel bir gözlemle başlayan sürecin nasıl bir iyilik hareketine dönüştüğüne ilişkin, "Mevcut muayene ortamının fiziksel şartlarının yetersiz olduğunu fark ettim. Sosyal hizmet eğitimi alan bir öğrenci olarak, bunu sağlık hakkına erişimde bir eşitsizlik olarak gördüm ve Büyükşehir Belediyemize başvurdum. Sağ olsunlar, talebimi geri çevirmediler ve birlikte modern bir sağlık odası oluşturduk. Destekleri için Başkan'ımız Besim Dutlulu'ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Sağlık okuryazarlığını arttırmak adına da çok güzel projelerimiz var"

Projeye aracı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, Başkan'ımız Besim Dutlulu'nun öncülüğünde sağlık hizmetlerini gerçekten çok önemsiyoruz. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi adına yapabileceğimiz her türlü projede herkesle işbirliği içerisinde olmaya devam ediyoruz. Bu konuların mahalle ölçeğinde giderilmesi bizim için çok değerli. Önce sağlık ve herkes için sağlık ilkesiyle yola çıktığımız için sizlerle bir arada olmak Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman önceliği. Çünkü sağlık hizmetlerindeki her türlü iyileştirme devamında sağlık konularında farkındalığı da arttırıyor. Sağlık okuryazarlığını arttırmak adına da çok güzel projelerimiz var" diye konuştu.

"Gücümüz yettiğince hizmetlerimiz devam edecek"

Halk sağlığının korunması ve sosyal belediyecilik noktasında yürütülen çalışmalara büyük önem verdiklerini kaydeden Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın da "Başkan'ımıza konuyu ilettik, Başkanımız da elbette ki ne gerekiyorsa yapılmasını istedi. Biz de bu minvalde elimizden geldiğince tüm desteğimizi vermeye çalıştık. Bunun yanı sıra halk sağlığı noktasında yapmış olduğumuz hizmetlerimiz de var. Hasta nakil ambulansına ihtiyacınız olduğu anda Büyükşehir Belediyesiyle iletişime geçip bizden yardım alabilirsiniz. Evde bakım birimimiz var. Halk sağlığını korumak ve sosyal belediyeciliği geliştirmek adına elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince hizmetlerimiz devam edecek" dedi.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan ve Dr. Güler Doymaz; genç bir öğrencinin mahalle halkı için gösterdiği bu çabanın örnek teşkil ettiğini belirterek emeği geçenleri kutladı.