Manisa'da Sahipsiz Hayvanlar İçin Önemli Adımlar - Son Dakika
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Manisa'da Sahipsiz Hayvanlar İçin Önemli Adımlar

26.06.2026 10:27
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Manisa'da son 1,5 yılda 11 bin 152 hayvan kısırlaştırıldı, 9 bin 522'si aşılandı, 2 bin 174'ü sahiplendirildi.

Manisa'da son 1,5 yılda 11 bin 152 sahipsiz hayvanın kısırlaştırıldığı, 9 bin 522 hayvanın aşılandığı ve 2 bin 174'ünün de sahiplendirildiği bildirildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda, sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, il genelinde yapımı devam eden doğal yaşam alanları ve hayvan bakım evlerinde gelinen son durum değerlendirildi.

Manisa genelinde 16 doğal yaşam alanının hizmet verdiği, 4 doğal yaşam alanında ikinci etap çalışmalarının sürdüğü ve 15 hayvan bakımevinin faaliyet gösterdiği belirtildi.

Toplantıda, 1 Ocak 2025 - 22 Haziran 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmaların sonuçları da paylaşıldı. Bu süreçte il genelinde 11 bin 152 hayvanın kısırlaştırıldığı, 9 bin 522 hayvanın aşılandığı ve 2 bin 174 hayvanın sahiplendirildiği vurgulandı.

Toplantıda ayrıca kırsal mahallelerde bulunan sahipli köpeklerin kontrolsüz üremesinin önlenmesine yönelik kısırlaştırma, kimliklendirme ve kayıt altına alma çalışmalarında gelinen aşama değerlendirildi.

Öte yandan İçişleri Bakanlığınca kullanıma sunulan HAYAT 112 uygulaması hakkında kurul üyelerine bilgi verildi. Uygulama üzerinden yapılan sahipsiz hayvan ihbarlarına en kısa sürede müdahale edilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde karar alındığı kaydedildi.

İl genelindeki 17 ilçede sahipsiz hayvanlarla ilgili ihbar hatlarının oluşturulduğu belirtilen toplantıda, vatandaşların HAYAT 112 uygulaması üzerinden yapacakları bildirimlerin ilgili kurumlar tarafından hızlı şekilde değerlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Özkan, sahipsiz hayvanların korunması, doğal yaşam alanlarına alınmasına yönelik çalışmalarda önemli ilerleme sağlandığını kaydetti.

Sahipsiz hayvanların toplanması, kısırlaştırılması, sahiplendirilmesi ve uygun koşullarda barındırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Özkan, çocuklar başta olmak üzere vatandaşların mahallelerde ve kamusal alanlarda güven içinde yaşamalarını sağlamanın kamu kurumlarının öncelikli sorumlulukları arasında yer aldığını vurguladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Güncel, Manisa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Sahipsiz Hayvanlar İçin Önemli Adımlar - Son Dakika

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