Manisa'da Selde Hayvan Kurtarma Operasyonu

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde etkili olan sağanağın neden olduğu selde çiftlikte mahsur kalan 17 büyükbaş ve 10 küçükbaş ekipler tarafından kurtarıldı.

Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak sele neden olurken, bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Şehzadeler ilçesi kırsal Yeni Harmandalı Mahallesi'ndeki bir çiftliği sel suları bastı. İhbar üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, AFAD ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak iş makinesiyle çiftliğe ulaştı. Kurtarma çalışmalarına mahalleli de destek verdi. Mehmet Aslan'a ait 17 büyükbaşın bir kısmı kepçeyle, bir kısmı ise ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Bölgedeki başka bir çiftlikte mahsur kalan 10 küçükbaş da yapılan çalışmalar sonucu bulundukları yerden alınarak güvenli alana tahliye edildi.