Manisa'da şiddetli yağış üzüme zarar verdi

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şiddetli yağış, sergide kurumaya bırakılan üzüme zarar verdi.

İlçeye bağlı Tepeköy, Akkeçili, Piyadeler ve Türkmenköy mahallelerinde etkili olan şiddetli yağış dolayısıyla bazı dereler taştı.

Taşkın nedeniyle kurumaya bırakılan üzümler zarar gördü.

Alaşehir Tepeköy Mahallesi Muhtarı Süleyman Tunga, Karacalar Deresi'ndeki taşkının, yaklaşık 200 dönüm üzüm sergi alanını etkilediğini söyledi.

Ekiplerin taşkınlara müdahale ettiğini aktaran Tunga, "Sergilerdeki üzümlerin yaklaşık yüzde 60'ı zarar gördü. Yapacak bir şey yok. Kalan üzümlerimizi kurtarmaya çalışacağız." diye konuştu.