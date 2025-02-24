Manisa'da Sokak Hayvanları İçin Yeni Rehabilitasyon Merkezleri - Son Dakika
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Manisa'da Sokak Hayvanları İçin Yeni Rehabilitasyon Merkezleri

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu, Demirci ve Gördes'teki rehabilitasyon merkezlerinde incelemelerde bulundu. Komisyon, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için doğal yaşam alanları kurulması ve sürdürülebilir çözümler üzerinde çalışıyor.

24.02.2025 11:23  Güncelleme: 12:19
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu, Demirci ve Gördes'teki hayvan rehabilitasyon merkezlerinde incelemelerde bulundu. Komisyon üyeleri, mevcut durum ve yapılacakları değerlendirdi, kurulması planlanan doğal yaşam alanları için de bilimsel ve sürdürülebilir çözümleri, olası iş birliklerini ele aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu da her ay ilçe ziyaretlerine devam ederek çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon üyeleri, ziyaretlerine, Demirci ve Gördes ile devam etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek'in de eşlik ettiği Büyükşehir Meclisi Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Uğur Doğan, komisyon üyesi Cafer Çeniz, Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner ve CHP Doğa ve Çevre Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Dilek Öğren'den oluşan heyet, iki ilçede inceleme ve görüşmeler gerçekleştirdi. İlk olarak Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ile görüşerek ilçedeki çalışmaları değerlendiren komisyon, ardından Demirci Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi, hayvanlarla yakından ilgilenerek ihtiyaçları belirleyip olası iş birliği projelerini değerlendirdi. Daha sonra Demirci Belediyesi tarafından inşa edilmesi planlanan doğal yaşam alanında da incelemeler yapıldı.

Doğal yaşam alanı için en uygun bölgeler belirlendi

Demirci'deki temasların ardından Gördes'e geçen komisyon, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke ile birlikte ilçeye yeni kazandırılan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni inceledi. Komisyon, bakım merkezindeki ihtiyaçları ve yapılması gerekenleri tespit etti. Gördes Belediyesi'ne, ilçede sokak hayvanları için klinik ve kısırlaştırma hizmeti verilebilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından konteyner desteği sağlanması da konuşuldu. Bilimsel veriler ışığında oluşturulan çözüm önerileri, yetkililere sunularak sürecin hızlandırılması için birlikte yapılabilecekler ele alındı. Aynı zamanda, doğal yaşam alanı için en uygun bölgeler belirlenerek, projenin en verimli şekilde hayata geçirilmesi için öneriler sunuldu. Doğal yaşam alanlarının kurulacağı bölgeler; ekosistem dengesi, hayvanların yaşam alışkanlıkları, iklim koşulları ve maliyet gibi faktörler göz önünde bulundurularak değerlendirildi.

Komisyon, sokak hayvanlarının daha iyi yaşam koşullarına kavuşması için yerel yönetimlere destek verip yol gösterip çözümler önerirken kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli ve sürdürülebilir yaklaşımlar için olası iş birliklerini değerlendiriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde yürütülen bu süreç, şehir genelinde daha bilinçli ve kalıcı çözümler üretilmesini amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Sokak Hayvanları İçin Yeni Rehabilitasyon Merkezleri - Son Dakika

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