MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Suriyeliler, ülkelerindeki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından toplanıp, kutlama yaptı.
Suriye'nin başkenti Şam'ın muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından Turgutlu'da sokağa dökülen Suriyeliler Mustafa Kemal Mahallesi Özdemir Sokak'ta toplanarak sevinç gösterisi yaptı. Zafer ve Türkiye lehine sloganlar atan kalabalık, müzikler eşliğinde eğlendi.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da Suriyeliler Baas Rejiminin Devrilişini Kutladı - Son Dakika
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