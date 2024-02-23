Manisa'da tır ile otomobil çarpışması: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da tır ile otomobil çarpışması: 3 ölü, 3 yaralı

Manisa\'da tır ile otomobil çarpışması: 3 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır ile bir otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazaya karışan otomobilde bulunanlar tarım işçisiydi.

23.02.2024 12:39  Güncelleme: 12:40
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Cengiz Akalın idaresindeki 45 AEN 680 plakalı otomobil, Akhisar- Gölmarmara kara yolu Beyoba Kavşağı'nda, M.R.C'nin (26) kullandığı 63 ACH 244 plakalı tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobildeki Hafize Akalın (56), Fatma D. (45) ve Ayşe Dedeoğlu (53), kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücüler ve otomobildeki Halil İbrahim D. ambulansla Akhisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik Gölmarmara istikametine bir süre tek şeritten sağlandı.

Cenazeler, otopsi için Akhisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazaya karışan otomobildekilerin tarım işçisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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