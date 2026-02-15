Manisa\'da TIR Kazası: 5 Yaralı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde kontrolden TIR, önce otomobille, ardından karşı şeride geçip kamyonetle çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Salihli-Alaşehir kara yolu Beylikli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, H.K. (55) yönetimindeki 45 AIC 203 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce B.T. (27) idaresindeki 34 JL 4402 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen TIR, bu kez A.T. (41) yönetimindeki 06 FY 2637 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 3 sürücünün yanı sıra kamyonette yolcu olarak bulunan N.T. (56) ve 4 yaşındaki Ö.M.T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.