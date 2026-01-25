Manisa Büyükşehir Belediyesi Filosuna 12 Yeni Araç Eklendi - Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediyesi Filosuna 12 Yeni Araç Eklendi

25.01.2026 14:38  Güncelleme: 17:39
Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda hizmet kalitesini artırmak amacıyla merkez ve 6 ilçe için 12 yeni araç ekledi. Yeni araçlar, konforu artırarak sefer sürelerini kısaltmayı hedefliyor.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun öncülüğünde kent genelinde sürdürülen toplu ulaşımda yenileme çalışmaları kapsamında merkez dahil 6 ilçeye hizmet veren araç filosuna 12 yeni araç eklendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda hizmet kalitesini artırmak, vatandaşların daha konforlu ve hızlı ulaşım sağlamasına yönelik araç filosunu yenilemeye ve güçlendirmeye devam ediyor. Dutlulu'nun toplu ulaşımda modernleşmeye yönelik talimatları doğrultusunda merkez, Selendi, Akhisar, Soma, Turgutlu ve Salihli ilçelerinde kullanılmak üzere 12 adet toplu taşıma aracı düzenlenen törenle Muhtarlık İşleri Şube Müdürlükleri'ne teslim edildi.

Yeni araçlar ilçelerdeki toplu taşıma hizmetlerinde konforu artıracak, sefer sürelerini kısaltacak ve yolcuların bekleme sürelerini kısaltmaya yönelik katkı sağlayacak.

2026 yılında da ihtiyaç duyulan güzergahlar üzerine çalışma yapılacağı, toplu ulaşım araçlarının yenilenmesi ve modernleşmesine devam edileceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
