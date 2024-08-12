Manisa\'da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi İzmir\'de toprağa verildi

Güncel

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçta hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.

Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi geçişinde dün yaşanan kazada hayatını kaybeden Ahmet Karataş (40), eşi Süheyla Karataş (35) ve yeğeni Aslıhan Karataş'ın (1) cenazeleri, işlemlerinin ardından Torbalı ilçesine getirildi.

Hayatını kaybedenler için Ethem Oruç Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Kazada eşi Ceylan (34) ile kızı Aslıhan'ı kaybeden yaralı sürücü Mahmut Karataş, cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi.

Cenazeler, namazın ardından Aslanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Ceylan Karataş'ın cenazesinin Adana'ya gönderildiği, yaralanan diğer 2 kişinin taburcu edildiği öğrenildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan kamyon sürücüsü C.S. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahmut Karataş'ın kullandığı 09 AAB 954 plakalı hafif ticari araç dün, Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi geçişinde, C.S. (46) tarafından emniyet şeridinde park edilen 35 ASU 585 plakalı damacana yüklü kamyona arkadan çarpmış, kazada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Kamyonu emniyet şeridine park eden sürücü C.S. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Karataş ailesinin, Ankara'daki bir düğünden döndüğü öğrenilmişti.