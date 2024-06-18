Manisa'da Traktör Devrildi: 1'i Çocuk 3 Kişi Yaralandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osman Arslantaş (46) yönetimindeki 43 HD 427 plakalı traktör, Esenyurt Mahallesi Bağlar Kurumu mevkinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Arslantaş ile yolcular Fadime Altunbaşak (80) ve Nisa Arslantaş (9) yaralandı.
Yaralılar ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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