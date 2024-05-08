Manisa'da tren kazası: Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da tren kazası: Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa\'da tren kazası: Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, hemzemin geçitte yolcu trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Yaşar Ercan'ın kullandığı otomobil, kontrolsüz hemzemin geçitte seferini yapan yolcu treniyle çarpıştı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Tren, çalışmaların ardından seferine devam etti.

08.05.2024 16:21
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, hemzemin geçitte yolcu trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yaşar Ercan'ın kullandığı 45 Y 8105 plakalı otomobil, Menemen-Muradiye yolu üzerindeki kontrolsüz hemzemin geçitte Uşak- İzmir seferini yapan 15-444 DM sefer sayılı yolcu treniyle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ercan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tren, çalışmaların ardından seferine devam etti.

Kaynak: AA

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