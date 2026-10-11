Manisa'da tur otobüsü ile çekici çarpıştı, Sağlık Bakanı 11 ölü, 27 yaralı açıkladı

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN YARALILARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Manisa'daki kazada yaralanan vatandaşların durumuna ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu, "Manisa'da tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen elim trafik kazasında 11 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kazada yaralanan 27 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Tedavisi süren yaralılarımızdan 1 vatandaşımızın durumu ağır, 18'inin orta ve 8'inin sağlık durumu iyidir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum" dedi.