Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin "Damlama Sulama Borusu Bizden" Destek Programına Başvurular Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin "Damlama Sulama Borusu Bizden" Destek Programına Başvurular Başladı

02.03.2026 17:58  Güncelleme: 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için 'Damlama Sulama Borusu Bizden' programını hayata geçirdi. Yüzde 100 hibe ile sağlanacak destek için başvurular 31 Mart'a kadar yapılabilecek.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, suyun verimli kullanımı ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için "Damlama Sulama Borusu Bizden" destek programını hayata geçirdi. Yüzde 100 hibe ile sağlanacak destekten yararlanmak için bugün başlayan başvurular, 31 Mart'a kadar devam edecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, üzüm, zeytin ve sebze üreticilerinin girdi maliyetlerini azaltmak ve kuraklıkla mücadelede su tasarrufunu artırmak amacıyla yeni bir tarımsal destek programı başlattı. "Damlama Sulama Borusu Bizden" programı kapsamında üreticilere yüzde 100 hibeli damlama sulama borusu desteği sağlanacak.

Başvuruların 2–31 Mart 2026 tarihleri arasında alınacağı destekten, ÇKS ve çiftçi belgesinde toplam arazi varlığı 25 dekar ve altı üzüm, zeytin ve sebze üreticilerinin faydalanabileceği belirtildi. Destek programına ilişkin detaylı bilgi ve başvuru işlemlerinin 'manisa.bel.tr' internet sitesi üzerinden yapılabileceği bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, destek programının hem çiftçinin yükünü hafifleteceğini hem de suyun daha doğru kullanılmasını sağlayacağını vurgulayarak, "Manisa'mızın üzümü, zeytini ve sebzesi bu kentin emeği, bereketi. Kuraklık tehdidi ve artan maliyetler üreticimizi zorluyor. Biz de üreticimizin yanında duruyor, suyu daha verimli kullanacak çözümleri destekliyoruz. 'Damlama Sulama Borusu Bizden' destek projemiz ile çiftçilerimize yüzde 100 hibe destek vererek hem çiftçimizin maliyetini azaltacağız hem de tarlada su kaybını en aza indirerek suyumuzu dolayısıyla da geleceğimizi koruyacağız. Projemiz ile ilgili başvuru süreci başladı. Bereketli topraklarımızda üretimin durmaması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Damlama Sulama Borusu Bizden' Destek Programına Başvurular Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran devlet televizyonu hacklendi, ekrana Netanyahu geldi İran devlet televizyonu hacklendi, ekrana Netanyahu geldi
Tahran’da hastane vuruldu, hemşireler yeni doğan bebeklere koştu Tahran'da hastane vuruldu, hemşireler yeni doğan bebeklere koştu
İşte ABD’nin Devrim Muhafızları Karargahı’nı vurduğu anlar İşte ABD'nin Devrim Muhafızları Karargahı'nı vurduğu anlar
Zirve yarışında fark 4’e çıktı Fenerbahçe’den üst üste ikinci puan kaybı Zirve yarışında fark 4'e çıktı! Fenerbahçe'den üst üste ikinci puan kaybı
Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran’a büyük tepki Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran'a büyük tepki
İran İstihbarat Bakanlığı Füze Saldırısına Uğradı İran İstihbarat Bakanlığı Füze Saldırısına Uğradı

18:53
Katar: İran’dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
17:17
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
17:16
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:34
İran, Bahreyn’de bir gökdeleni vurdu ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 19:33:42. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin "Damlama Sulama Borusu Bizden" Destek Programına Başvurular Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.