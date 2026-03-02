Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin "Damlama Sulama Borusu Bizden" Destek Programına Başvurular Başladı

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, suyun verimli kullanımı ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için "Damlama Sulama Borusu Bizden" destek programını hayata geçirdi. Yüzde 100 hibe ile sağlanacak destekten yararlanmak için bugün başlayan başvurular, 31 Mart'a kadar devam edecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, üzüm, zeytin ve sebze üreticilerinin girdi maliyetlerini azaltmak ve kuraklıkla mücadelede su tasarrufunu artırmak amacıyla yeni bir tarımsal destek programı başlattı. "Damlama Sulama Borusu Bizden" programı kapsamında üreticilere yüzde 100 hibeli damlama sulama borusu desteği sağlanacak.

Başvuruların 2–31 Mart 2026 tarihleri arasında alınacağı destekten, ÇKS ve çiftçi belgesinde toplam arazi varlığı 25 dekar ve altı üzüm, zeytin ve sebze üreticilerinin faydalanabileceği belirtildi. Destek programına ilişkin detaylı bilgi ve başvuru işlemlerinin 'manisa.bel.tr' internet sitesi üzerinden yapılabileceği bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, destek programının hem çiftçinin yükünü hafifleteceğini hem de suyun daha doğru kullanılmasını sağlayacağını vurgulayarak, "Manisa'mızın üzümü, zeytini ve sebzesi bu kentin emeği, bereketi. Kuraklık tehdidi ve artan maliyetler üreticimizi zorluyor. Biz de üreticimizin yanında duruyor, suyu daha verimli kullanacak çözümleri destekliyoruz. 'Damlama Sulama Borusu Bizden' destek projemiz ile çiftçilerimize yüzde 100 hibe destek vererek hem çiftçimizin maliyetini azaltacağız hem de tarlada su kaybını en aza indirerek suyumuzu dolayısıyla da geleceğimizi koruyacağız. Projemiz ile ilgili başvuru süreci başladı. Bereketli topraklarımızda üretimin durmaması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.