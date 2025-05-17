Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu hapla kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Alaybey Mahallesi'nde motosikletteki 2 kişiyi durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayıp kaçan zanlılar kovalamaca sonucu yakaladı. Zanlıların kaçarken yola attıkları 350 uyuşturucu hap da arama sonucu ele geçirildi.
Gözaltın alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da Uyuşturucu Hapla Kaçan İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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