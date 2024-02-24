Salihli'de Uyuşturucu Operasyonunda 10 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Salihli'de Uyuşturucu Operasyonunda 10 Kişi Yakalandı

Salihli\'de Uyuşturucu Operasyonunda 10 Kişi Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Sart, Karaağaç ve Hacıbektaşlı mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarları üzerine eş zamanlı çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

24.02.2024 14:41  Güncelleme: 14:42
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Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Sart, Karaağaç ve Hacıbektaşlı mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarları üzerine eş zamanlı çalışma başlattı.

Yapılan aramalarda 6 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Salihli'de Uyuşturucu Operasyonunda 10 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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