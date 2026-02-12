Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika
Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

12.02.2026 00:09
Manisa'da düzenlenen operasyonda 14 bin 866 sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 11 şüpheli gözaltına alındı, 7'si tutuklandı.

MANİSA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı operasyonda, 14 bin 866 sentetik ecza, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik operasyon düzenledi. Dün gerçekleştirilen operasyonda, 14 bin 866 sentetik ecza hapı, 7,11 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2,56 gram metamfetamin, 4 adet ecstasy, 1 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan 11 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Manisa, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
