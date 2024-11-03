Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, park halindeki bir otomobilde 55 bin sentetik ecza ve 300 gram kokain ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kente uyuşturucu getirildiğini belirledi.

1. Anafartalar Mahallesi'ndeki yer altı otoparkında, narkotik dedektör köpeğiyle arama yapan ekipler, park halindeki otomobilde 55 bin sentetik ecza ile 300 gram kokain ele geçirdi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına aldı.