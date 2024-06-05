Manisa'da Uyuşturucuyla Yakalanan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'da Uyuşturucuyla Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Manisa\'da Uyuşturucuyla Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

05.06.2024 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine takibe aldıkları şüpheli F.Ö'nün (27) uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine şüpheliyi gözaltına alan ekipler, yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Salihli, Manisa, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Uyuşturucuyla Yakalanan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:54 Çorum’da okul basan yabancı uyruklu veli okul müdürünü zincirle darbetti Çorum'da okul basan yabancı uyruklu veli okul müdürünü zincirle darbetti
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hakkari Belediyesi’ne kayyuma ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum
18:41 Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı
18:25 Özgür Özel, Emine Şenyaşar’ın taleplerini Cumhurbaşkanı’na iletecek Özgür Özel, Emine Şenyaşar'ın taleplerini Cumhurbaşkanı'na iletecek
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
22:13 Mbappe sonrası planlar değişti Real Madrid’den Arda Güler kararı Mbappe sonrası planlar değişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı
21:58 Çanakkale Gökçeada açıklarında korkutan deprem Çanakkale Gökçeada açıklarında korkutan deprem
21:16 Fenerbahçe’de Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listeleri kesinleşti Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listeleri kesinleşti
20:39 Süper Lig’de fark yaratır Premier Lig’in golcüsü Galatasaray’a geliyor Süper Lig'de fark yaratır! Premier Lig'in golcüsü Galatasaray'a geliyor
19:59 Teklif ettikleri paraya bakın Yusuf Yazıcı’ya Arabistan’dan dev talip Teklif ettikleri paraya bakın! Yusuf Yazıcı'ya Arabistan'dan dev talip
19:06 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 22:23:07. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da Uyuşturucuyla Yakalanan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement