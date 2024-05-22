Manisa'da Üzüm Yapraklarından Ek Gelir - Son Dakika
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Manisa'da Üzüm Yapraklarından Ek Gelir

Manisa\'da Üzüm Yapraklarından Ek Gelir

Manisa'da üzüm üreticileri, mayıs ayıyla birlikte yeşillenen asmalardaki yaprakları satarak ek gelir elde ediyor. Yapraklar, kilogramı ortalama 25 liradan alınarak taze veya salamura olarak pazara sunuluyor. Bu durum, çiftçilere günlük ihtiyaçlarını karşılamak için bir gelir kaynağı sağlıyor. Ayrıca, bölgede üretilen asma yaprağı, coğrafi işaret tesciliyle önemli bir gelir kaynağı haline gelmiş durumda. Geçen yıl bin 500 ton asma yaprağı ihracatı yapılan bölgede, bu miktarın 2024 yılında 2 bin tona çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca, Almanya, Polonya, Yunanistan, Suudi Arabistan, Ürdün ve Katar gibi ülkelere de salamura yaprak satışı planlanıyor.

22.05.2024 11:01
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Dünyanın önde gelen üzüm üretim merkezlerinden Manisa'da üreticiler, mayıs ayıyla birlikte yeşillenen asmalardaki yaprakları satarak ek gelir elde ediyor.

Alaşehir'de erken saatlerde bağın yolunu tutan üreticiler, Sultaniye üzümü asmalarındaki taze yaprakları topluyor. Üreticinin "yaprakbank" olarak tanımladığı alım merkezlerine getirilen asma yaprakları, kilogramı ortalama 25 liradan alınıyor. Yapraklar taze veya salamura olarak pazara sunuluyor.

Üreticilerden Ulviye Çakır, yaprağın çok fazla getirisinin olmadığını ancak günlük ihtiyaçlarını karşılamak için ek gelir imkanı sağladığını söyledi.

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan ise Alaşehir'in asma yaprağının coğrafi işaretle tescillendiğini, üreticiler için önemli bir gelir kaynağı haline geldiğini belirtti.

İpeksi dokusu, yapısı, damarsız olması ve lezzeti ile iç piyasanın yanında Avrupa ve Orta Doğu pazarından da talep aldıklarını ifade eden Seyhan, "Alaşehir'in yaprağı da ekonomimize ayrı bir katkı sağlıyor. Asma yaprağı, üreticiler için hasat öncesi bir gelir kaynağıdır. Çiftçilerimiz hasat öncesi günlük ihtiyaçlarını bu asma yaprağı ile rahatça karşılayabilmektedir." dedi.

Geçen yıl bölgeden bin 500 ton asma yaprağı ihracatı yapıldığını ve yaklaşık 500 bin dolar gelir elde edildiğini söyleyen Seyhan, 2024 yılında ise bunu 2 bin tona çıkarmak istediklerini aktardı.

Seyhan, iç piyasa talebinin bu yıl artmasını beklediklerini, Almanya, Polonya, Yunanistan, Suudi Arabistan, Ürdün ve Katar gibi ülkelere de salamura yaprak satılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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