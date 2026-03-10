Manisa Salihli'de "Yaprak, Toprak ve Su Analiz Laboratuvarı" Hizmete Açıldı.

(MANİSA) – Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Ziraat Odası iş birliğiyle kurulan Yaprak, Toprak ve Su Analiz Laboratuvarı hizmete açıldı. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Tarlada üretim olmazsa Türkiye'nin geleceği olmaz. Bilinçli tarımla çiftçimizin maliyetini düşüreceğiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal verimliliği artırmak ve üreticinin girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla yürüttüğü projelere bir yenisini daha ekledi. Salihli Ziraat Odası ile ortaklaşa hayata geçirilen Yaprak, Toprak ve Su Analiz Laboratuvarı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Dutlulu, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, ilçe belediye başkanları, daire başkanları, muhtarlar ve çok sayıda üretici katıldı.

Küçük üreticiye sembolik ücretle analiz desteği

Laboratuvar, özellikle küçük ölçekli üreticileri desteklemeyi hedefliyor. 30 dönüm ve altında tarım arazisi olan çiftçilere sembolik bir ücret karşılığında analiz hizmeti sunulacak. Laboratuvar sayesinde toprak ve yaprak yapısını bilimsel yöntemlerle tanıyan çiftçiler, doğru gübreleme ve ilaçlama teknikleriyle gereksiz maliyetten kurtulacak.

Manisa'yı Türkiye'nin tarımsal kalbi olarak niteleyen Dutlulu, kırsal kalkınma hamlesini tüm ilçelere yayacaklarını belirtti. Laboratuvarın yanı sıra yeni bir destek müjdesi veren Dutlulu, şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 100 hibeli damlama sulama desteği başlıyor"

"Çiftçimiz maliyet artışları ve su sorunuyla boğuşuyor. Su, geleceğimizin en stratejik meselesidir. Sulama kooperatiflerimize verdiğimiz desteği bir adım daha ileri taşıyoruz. Küçük ve orta ölçekli üreticimiz için yüzde 100 hibeli kapalı sistem damlama sulama borusu desteğimizi başlatıyoruz. Başvurularımız başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticimizin arkasındayız."

Nurlu da tarımın bilimsel temellere dayanmasının ilçe ekonomisi için kritik olduğunu vurgulayarak laboratuvarın hayırlı olmasını diledi.

Yalvaç ise projenin merhum Ferdi Zeyrek döneminde planlandığını hatırlatarak, "Mazot, gübre ve ilaç fiyatlarının arttığı bu zor dönemde, Büyükşehir Belediyemizin maddi ve manevi desteği çiftçimize can suyu olmuştur" dedi.

Törenin ardından protokol üyeleri, modern cihazlarla donatılan laboratuvarı gezerek teknik personelden analiz süreçlerine ilişkin bilgi aldı.