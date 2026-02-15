Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Yoğun Yağışların Ardından Kent Sakinlerine Destek - Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Yoğun Yağışların Ardından Kent Sakinlerine Destek

15.02.2026 15:35  Güncelleme: 17:59
Manisa Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışlar sonrası sel nedeniyle mağdur olan vatandaşlara destek oldu. 12 hane ve bir iş yerine toplam 705 bin lira nakdi yardım yapıldı.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, son günlerde kent genelinde etkili olan yoğun yağışların ardından sele kapılan arı kovanlarından su baskını yaşayan evlere kadar pek çok noktaya destek sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Yaptığımız hasar tespit çalışmaları sonrasında da 12 hane ve bir iş yerine toplam 705 bin liralık nakdi destek sağladık" dedi.

Yağışların başladığı ilk andan itibaren ekipleriyle sahada olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, önlem ve tedbir çalışmalarını sürdürdü. Risklerin önüne geçmek ve afetin etkisini en aza indirmek amacıyla dere yatakları, mazgallar ve kritik noktalarda müdahaleler gerçekleştirildi.

Yoğun yağışlar sonrasında yaşanan mağduriyetleri gidermek için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara yardım eli uzattı. Salihli ilçesinde kovanları sel sularına kapılarak arıları telef olan bir üreticiye verilen 40 adet kovan desteği sağlandı. Bununla birlikte 12 hane ve bir iş yerine de 705 bin liralık nakdi yardım yapıldı.

Soma'da Bakırçay'ın taşması sonucu yaşanan sel afeti dolayısıyla zarar gören vatandaşlara da destek sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından tamamlanan hasar tespit çalışmaları sonrasında desteklerin en kısa sürede verileceği bildirildi.

Dutlulu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin il genelinde sahada müdahalelerde bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Beklenmeyen bir yoğunlukta gelen yağışları, Manisa'nın altyapısı maalesef kaldıramadı. Bu nedenle bazı noktalarda olumsuzluklar yaşandı ve bu sebepten dolayı bazı vatandaşlarımız mağdur oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle sahada gerekli önlemleri aldık. Ancak dere ve sulama kanallarının suyu taşıyamaması nedeniyle bazı sorunlar yaşandı. Yaptığımız hasar tespit çalışmaları sonrasında da 12 hane ve 1 işyerine toplam 705 bin liralık nakdi destek sağladık. Soma'da yaşanan sel sonrası da çalışmalarımızı tamamladık, en kısa sürede destekleri ulaştıracağız. Manisa'mıza geçmiş olsun. Allah afetinden korusun."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

