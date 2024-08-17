Manisa'daki orman yangınında evi yanan adam, simidi köpeğine verdi

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1)MANİSA'DAKİ ORMAN YANGININDA EVİ YANDI; İKRAM EDİLEN SİMİDİ YANGINDAN KURTARDIĞI KÖPEĞİ YUFKA'YA VERDİ

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangını sürerken, yangının sıçradığı Salihli ilçesi Kale Mahallesi Beşiktaş mevkisindeki Ümit Yılmaz'a ait ev ve ahır yandı. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Yılmaz, kendisine ait her şeyin yandığını söyledi. Yılmaz, ikram edilen simidi ise yangından kurtardığı yavru köpeği 'Yufka'ya verdi.