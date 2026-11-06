Manisa Demirci'de eski PTT binası Aile Destek Merkezi oldu, kadınlar eğitim alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Manisa Demirci'de eski PTT binası Aile Destek Merkezi oldu, kadınlar eğitim alacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Demirci\'de eski PTT binası Aile Destek Merkezi oldu, kadınlar eğitim alacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Manisa'nın Demirci ilçesinde eski PTT binası restore edilerek Aile Destek Merkezi'ne dönüştürüldü ve törenle açıldı. Manisa'nın dördüncü merkezi olan binada kadınlar el sanatları eğitimi alacak, kursiyer çocukları için mini kreşte etkinlikler düzenlenecek.

??????? Manisa'nın Demirci ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde hizmet verecek Aile Destek Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Hacıhasan Mahallesi'nde uzun yıllar PTT hizmet binası olarak kullanılan mülkiyeti Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına ait bina, restorasyon çalışmalarının ardından Aile Destek Merkezi olarak faaliyete geçirildi.

Açılış törenine Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kudret Gültaş ve ilçe protokolü katıldı.

Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, törende, Manisa'da dördüncü Aile Destek Merkezinin açıldığını belirtti.

Aile Destek Merkezinin kadınların iş hayatına hazırlanması ve meslek edinmesinde önemli bir görevi yerine getireceğine işaret eden Bayram, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2025 yılı 'aile yılı' ve 2026-2035 yılları 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan edildi. Devletimiz Cumhurbaşkanımızın önderliğinde güçlü adımlar atıyor. Aile Destek Merkezimiz kadınlara eğitimin yanında annelerimizin çocuklarına da kreş hizmeti verecek. Demirci'mize ve Manisa'mıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da kadınların merkezde el halısından farklı el sanatlarına kadar önemli çalışmalar yapacağını vurguladı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri merkezdeki atölyeleri inceledi ve kadınların yürüttüğü el sanatları çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Merkezde eğitim alacak kadınlar, minyatür halı dokumasının yanı sıra farklı el sanatları alanında çalışmalar yürütecek. Kursiyerlerin çocukları için oluşturulan mini kreşte ise çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: AA
DemirciGüncelManisaKadınPTTSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Rakam inanılmaz Fenerbahçe ve Galatasaray’a para yağıyor Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
İşte Fatma Betül Kaya’nın sevk yazısı Satır arasındaki o detay dikkat çekti İşte Fatma Betül Kaya'nın sevk yazısı! Satır arasındaki o detay dikkat çekti
Murat Cemcir’den ’iflas’ açıklaması Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
17:18
Milli Takım’a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu İşte o anlar
Milli Takım'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar
17:00
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
16:17
Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu dönemi İmzayı attı, resti çekti
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı, resti çekti
15:38
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
15:20
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
14:55
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 18:13:27. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa Demirci'de eski PTT binası Aile Destek Merkezi oldu, kadınlar eğitim alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android