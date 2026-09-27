Manisa Demirci'de üzümden pekmez imeceyle yaklaşık 3 günde üretiliyor - Son Dakika
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Manisa Demirci'de üzümden pekmez imeceyle yaklaşık 3 günde üretiliyor

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Manisa Demirci\'de üzümden pekmez imeceyle yaklaşık 3 günde üretiliyor
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Manisa Demirci'de üzüm hasadının ardından imece usulüyle yapılan pekmez üretimi yaklaşık 3 gün sürüyor. Zirai ilaç kullanılmadan hayvansal gübreyle yetiştirilen üzümlerden elde edilen pekmezler, sipariş üzerine Alaşehir, Manisa ve İzmir'e gönderiliyor.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde üzüm hasadının ardından imece usulüyle pekmez üretimi yapılıyor. Üretim, üzümün toplanmasından kaynatılıp şişelenmesine kadar yaklaşık 3 gün sürüyor.

Demirci ilçesi Sevinçler Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Himmet Taş (86), eşi, çocukları ve mahalle sakinleriyle birlikte pekmez üretiyor. Üzümler, bağlardan toplandıktan sonra pekmez üretiminin yapıldığı alana getiriliyor. Çuvallara konulan üzümler, mahalle sakinlerinin ortak çalışmasıyla eziliyor. Elde edilen üzüm suyu süzülerek kazanlara alınıyor. Üzerine 'pekmez toprağı' olarak bilinen beyaz toprak eklenen üzüm suyu, tortunun dibe çökmesi için dinlendiriliyor.

KAŞIK TESTİYLE KONTROL

Dinlendirilen üzüm suyu yeniden süzüldükten sonra odun ateşinde kaynatılıyor. Kazanlar arasında aktarılarak kıvamı ayarlanan pekmez, kaşık testiyle kontrol ediliyor. Kaynatma işleminin ardından pekmez dinlendirilip şişeleniyor. Zirai ilaç kullanılmadan, hayvansal gübreyle yetiştirilen üzümlerden elde edilen pekmezler, sipariş üzerine Alaşehir, Manisa ve İzmir başta olmak üzere farklı illere gönderiliyor.

'3 GÜNLÜK BİR SÜRECİ KAPSIYOR'

Üretici Himmet Taş, çocukluğundan beri bağcılıkla uğraştığını belirterek, "Eylül ayının sonuna kadar üzümlerimizi kesip getiriyoruz. Çuvallarda ezdiğimiz suyun içine beyaz pekmez toprağı atıyoruz. Tortunun çökmesi ve kaynaması yaklaşık 3 günlük bir süreci kapsıyor. Üzümlerimizde kesinlikle zirai ilaç kullanmıyoruz, tamamen hayvansal gübre ile yetiştiriyoruz; Allah'ın verdiği nasiple bu işi sürdürüyoruz. Hazırladığımız pekmezler siparişe göre Alaşehir'e, Manisa'ya ve İzmir'e gönderiliyor. Kara üzüm pekmezi nezle ve öksürüğe şifadır. Pekmeze tahin katarsanız lezzeti daha da güzel olur" dedi.

'ÇAYA BİLE PEKMEZ KATARDIK'

Üretici Cemile Taş da aileden kalan bağların bakımını yaptıklarını dile getirip, "Evvelden beri annemden, babamdan kalan bağımız var, bakımını yaparız ve üretimde kesinlikle zirai ilaç kullanmayıp hayvansal gübre tercih ederiz. Eskiden üzümleri eşeklerle, atlarla taşır, ellerimizle sıkarak pekmez yapardık. Şimdi işler biraz daha kolaylaştı. Eski yıllarda evlerde şeker bulunmadığında çaya bile pekmez katardık. Şimdi bu geleneği imece usulüyle yaşatmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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