Manisa, EMITT Fuarı'nda Turizm Potansiyelini Tanıttı

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) kapsamında açtığı standla büyük ilgi gördü. Manisa'nın turizm potansiyelini keşfetmek isteyen yerli ve yabancı binlerce katılımcı, şehir hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, EMITT fuarında açtığı stantla kentin turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası temsilcilerle paylaşırken Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de açılışa katılarak çeşitli temaslarda bulundu. Manisa standında, kentin turizm potansiyeli, yerli ve yabancı turizm profesyonellerine tanıtıldı. Manisa'nın turizm potansiyelini keşfetmek isteyen yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi, Manisa hakkında bilgi aldı.

Manisa'nın doğal güzellikleri ve geleneksel üretim değerleri tanıtıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa'nın daha etkin tanıtımı için kurulan, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve turizm şirketi Spilyum A.Ş. de EMITT 2025'te aktif rol aldı.

Manisa'nın tarihi, doğal ve kültürel mirası geniş kitlelere tanıtılırken kentin turizm potansiyelinin artırılması amacıyla yerli ve yabancı profesyonel ziyaretçiler ile önemli iş birlikleri de kuruldu. Fuar kapsamında, Manisa'nın doğal güzellikleri ve geleneksel üretim değerleri de tanıtıldı. Spilaş tarafından işletilen Niobe Kahve'nin ürünleri ziyaretçilere ikram edilirken kentin önemli değerlerinden Manisa Bezi, UNESCO tescilli Kula- Salihli Jeoparkı'nın doğal mirası ve turizm açısından sunduğu fırsatlar hakkında da bilgilendirmeler yapıldı.

Misafirler Mesir Macunu Festivali'ne davet edildi

Ayrıca, katılımcılara yönelik düzenlenen bilgi yarışmalarıyla Manisa'nın tarihi ve kültürel zenginlikleri eğlenceli bir dille aktarıldı. Manisa'nın gastronomik değerleri de fuarda büyük ilgi gördü. Başkan Zeyrek, aşçı önlüğü giyerek Manisa'ya özgü lezzetleri tanıttı ve katılımcılara ikram etti. Manisa Gastronomi Derneği, Manisa Turizm İşletmecileri Derneği, Manisa Seyahat Acentaları Derneği ve Magnesia Aşçılar Derneği'nin katkılarıyla, ziyaretçiler mesir baharatlı yaprak dolma, mesir macunlu kek, mesir baharatlı kurabiye, tescilli taban simidi gibi Manisa mutfağının eşsiz tatlarını deneyimleme fırsatı buldu. Misafirler Manisa'nın 485 yıllık köklü geleneği olan Uluslararası Mesir Macunu Festivali'ne de davet edildi.