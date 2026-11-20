Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar tutuklanırken, Eski Spilaş Genel Müdürü C.A. hakkında ev hapsi kararı verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in şoförü M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 6 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manisa Büyükşehir Belediyespor'un geçmiş dönem hesaplarına yönelik başlatılan soruşturma, yeni ifade ve deliller doğrultusunda derinleştirildi. Daha önce aynı dosya kapsamında ev hapsi kararı verilen E.H.'nin ifadeleri ve dosyaya giren yeni deliller üzerine çalışma başlatıldı.

GES'LERLE İLGİLİ USULSÜZLÜK İDDİASI

Yeni başlatılan soruşturma kapsamında, 2024-2025 yıllarında Manisa'nın bazı ilçelerinde kurulan Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ile ilgili usulsüz işlemler yapıldığı ve santral kuracak kişilerden araç bağışında bulunmalarının istendiği iddia edildi. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, eski Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, gözaltına alındı.

FERDİ ZEYREK'İN ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Aynı dosyadan elde edilen bilgi ve deliller doğrultusunda, tutuklu bulunan eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan hakkında yürütülen soruşturmada da yeni gelişme yaşandı. Gözaçan ile birlikte 'usulsüz para trafiğine aracılık ettikleri' iddiasıyla eski Spilaş Genel Müdürü C.A. ile hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in şoförü M.K., gözaltına alındı.

1 TUTUKLAMA, 1 EV HAPSİ

Polisteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen diğer 3 şüpheliden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar tutuklanırken, Eski Spilaş Genel Müdürü C.A. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri verildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in şoförü M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.